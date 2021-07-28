ڤاليو تطرح عرض تقسيط بدون مقدم وفوائد ومصاريف شراء في جميع المحلات التابعة

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أعلنت شركة ڤاليو عن عرض جديد للشراء من جميع محالها بالتقسيط بدون مقدم أو فوائد أو مصاريف شراء، وذلك على أجل 6 شهور.
وقالت في رسالة لعملائها أن العرض يسري اعتبارا من اليوم، وحتى 31 من الشهر الجاري، أي لمدة 4 أيام فقط.
يذكر أن شركة ڤاليو أطلقت عام 2017 لتكون منصة للشراء الآن والدفع لاحقا عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية، وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرميس متخصصة في مجال التمويل الاستهلاكي.
وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 3500 نقطة بيع وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها.
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