ڤاليو توقع اتفاقية شراكة مع نادي Club S لتوفير تمويل رسوم العضوية

أعلنت شركة «ڤاليو» اليوم، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع القطاع الرياضي التابع لشركة سوديك Club S تقوم بمقتضاها بتوفير برامج تمويل مرنة وميسرة للأفراد الراغبين في الانضمام إلى عضوية النادي سواء في سوديك إيست أو سوديك ويست أو أليجريا.

وبموجب اتفاقية الشراكة الجديدة، سيتمكن أعضاء نادي Club S المحتملين من الاستفادة ببرامج التقسيط التي تقدمها «ڤاليو» بدون مقدم وتتراوح مدتها ما بين 6-60 شهرًا، سواءً للعضويات الجديدة أو لتجديد العضوية أو عند الاستفادة بخدمات النادي.

وأعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع نادي Club S التابع لشركة سوديك والتي تأتي في إطار جهود الشركة للتوسع في كلٍ من، نطاق الخدمات التي تقدمها وشبكة شركائها بما يناسب متطلبات عملائها وذلك من خلال تجربة تمويل سريعة وآمنة.

وأكد حسونة أن هذه الاتفاقية هي ثمرة مساعي الشركة الرامية إلى توقيع اتفاقيات الشراكة مع كبرى الشركات العاملة في القطاعات المختلفة، سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية وغيرهما، حيث تعد هذه الشراكة مع سوديك بمثابة نقلة كبيرة للشركة في قطاع العقارات التي تنبض بالعديد من خدمات القيمة المضافة مثل الأنشطة الإبداعية والخدمات اللازمة لتلبية احتياجات الشركات التي أصبحت لا غنى عنها في هذه المجتمعات.

ومن الجدير بالذكر أن نادي Club S يتيح لأعضائه باقة متنوعة من الألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية في مصر، ليصبح جزءًا أساسيًا من مجتمعات سوديك.

وقد قامت الشركة بافتتاح المنشآت الرياضية والترفيهية بالنادي خلال عام 2019، لتلبية احتياجات ما يربو على 24 ألف من سكان مشروعات الشركة، سوديك ويست، وسوديك إيست، وكذلك أليجريا.

ويضم النادي مجموعة من المنشآت والتجهيزات الرياضية المتطورة وهي تجربة رياضية فريدة من نوعها في مصر، فضلًا عن صالات الألعاب الرياضية متعددة الاستخدامات، وأكاديميات التدريب المتخصصة، بالإضافة إلى المطاعم.

ومن جانبه، صرح إبراهيم زاهر، الرئيس التنفيذي لشركة سوديك لإدارة الفنادق والأندية، بأن النوادي الرياضية والاجتماعية أصبحت موضع اهتمام متزايد من جانب مطوري العقارات الذين يتطلعون إلى تنويع مصادر الإيرادات وتطوير باقة الخدمات التي يقدمونها في مشروعاتهم السكنية.

وأشار إلى أن ارتفاع الطلب خلال الفترة الأخيرة على تمويل رسوم عضويات هذه الأندية هو ما عزز من أهمية هذه الشراكة الجديدة باعتبارها إحدى أفضل الخدمات التي نقدمها لعملائنا في إطار سعينا المستمر لتعظيم القيمة لعملائنا.

وأضاف زاهر أن Club S يقدم لأعضائه تجربة راقية وفريدة من نوعها بهدف ترويج نمط الحياة الصحي للمقيمين في جميع مشروعات سوديك.

يذكر أن شركة «ڤاليو» قد أحرزت العديد من الإنجازات خلال عام 2021 على صعيد التوسع في باقة الخدمات التي تقدمها، حيث قامت بتوقيع مجموعة من الشراكات المميزة في العديد من القطاعات، ومن بينها كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمستشفى السعودي الألماني ومجموعة أزاديا.