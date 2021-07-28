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أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار والأسهم قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي

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– ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مستمدة الدعم من تراجع الأسهم والدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بينما تترقب السوق بحذر ما ستكشف عنه تقييمات الفيدرالي الأمريكي للتضخم والنمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1804.69 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1803.40 دولار للأوقية.

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وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا، “الذهب يستفيد من بعض عمليات الشراء الرامية إلى التحوط من المخاطر قبيل نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية.”

يصدر بيان مجلس الاحتياطي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي المصري جيروم باول.

هوت أسعار الذهب سبعة بالمئة في يونيو بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي نبرة تشددية في اجتماعه الأخير.

وارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.82 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر عند 24.46 دولار أمس الثلاثاء.

وارتفع البلاديوم والبلاتين 0.7 بالمئة إلى 2626.93 دولار و1057.99 دولار للأوقية على الترتيب

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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