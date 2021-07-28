الرقابة المالية تلزم العسال و3 مساهمين ببيع 8.58% من أسهمهم في العقارية للبنوك الوطنية

رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن قرارها بخصوص تجاوز نسبة تملك العسال و3 مساهمين ( مجموعة مرتبطة) بشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية لثلث رأس مال الشركة.

وكانت هيئة الرقابة المالية أصدرت قرار رقم 1181 لسنة 2021 ، بمنع كل من (طاهر محمد عباس عبد المعطي العسال 3.83%، وأحمد محمد عباس عبد المعطي العسال 2.73%، وراني محمد محمد حسن البلوني 0.08%، وهشام إبراهيم عبد المنعم النحاس 1.94%) من التصويت في الجمعية العامة لشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة الأسهم المجاوزة لثلث رأسمال الشركة والبالغة 8.58%.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن انتهي رأيها في هذا الشأن إلى منح المجموعة المرتبطة مهلة ثلاث أشهر من تاريخ اخطارهم للتخلص من النسبة المجاوزة لثلث رأس المال والبالغة 8.58% من أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.