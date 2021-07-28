شيني: ثلاث عروض تقدمت لمناقصة إنشاء مصنع البورسلين وزيادة الطاقة الإنتاجية للسيراميك

رنا ممدوح – أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني – شيني، عن فتح المظاريف الفنية أمس والخاصة بالمناقصة المطروحة بين بيوت الخبرة العالمية لتقديم عروض لإعداد دراسة جدوى بنكية ( فنية – تسويقية – مالية).

وكانت الشركة أعلنت في مطلع يونيو الماضي عن طرح مناقصة لإنشاء مصنع جديد لأدوات المائدة ( البورسلين) لإنتاج الكمية المطلوبة والمقبولة طبقا لدراسة السوق، وأيضا زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع السيراميك واحلال وتجديد مصنع الأدوات الصحية لإنتاج الكمية المطلوبة والمقبولة.

وأفادت شيني في بيان للبورصة اليوم، أن هناك ثلاث عروض من شركة وتحالفين تقدموا للمناقصة.

وأشارت إلى أن لجنة البت الفنية تبدأ عملها لتقيم العروض طبقا للوائح والقوانين المعمول بها.