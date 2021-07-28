أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزونات الوقود الأمريكية

– ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجع مخزونات الخام والمنتجات الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما عزز التكهنات بأن الطلب سيتجاوز نمو المعروض حتى في ظل تنامي إصابات كوفيد-19.

وفي الساعة 0641 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 38 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 74.86 دولار للبرميل، بعد أن فقدت سنتين يوم الثلاثاء في أول انخفاض لها خلال ستة أيام.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.6 بالمئة مسجلة 72.07 دولار للبرميل، بعد هبوطها 0.4 بالمئة الثلاثاء.

وقالت مارجريت يانج، المحللة لدى ديلي إف.إكس في سنغافورة، “أسعار النفط تركب موجة تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض مخزونات الخام وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي.

“لكن زخم الصعود يبدو ضعيفا وسط المخاوف المتعلقة بالفيروس وإغلاقات في أنحاء من العالم.”

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 4.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 يوليو، وفقا لمصدرين بالسوق طلبا عدم كشف هويتهما.

في المقابل، توقع المحللون تراجع مخزون الخام 2.9 مليون برميل، إثر زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي كانت الأولى منذ مايو.