الإسكندرية لتداول الحاويات تحقق أرباحا بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال عام

رنا ممدوح _ حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تراجعا في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 5.79% ليصل إلى 1.406.848 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 1.493.351 مليار جنيه بالعام المقارن.

وانخفضت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.373.734 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 2.584.009 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة بنسبة 2.81% ليصل إلى 1.536.664 مليار جنيه، مقابل 1.581.018 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وأعلنت الشركة أن النتائج الفعلية في عدد الحاويات خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية يونيو الماضي، انخفضت عن المستهدف عن نفس الفترة للإنتاج الكمي بنسبة 9% وانخفض عن المقارن بنسبة 8% بسبب ظروف التجارة وانخفاض الواردات بوجه عام.