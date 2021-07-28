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انجلترا ستسمح بدخول السياح الأوروبيين والأمريكيين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح

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وكالات – قالت صحيفة فايننشال تايمز يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من المتوقع أن يوافق على إعادة فتح أبواب انجلترا أمام السياح من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذين تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أن وزراء بالحكومة البريطانية يحثون رئيس الوزراء على اتخاذ هذه الخطوة، مجادلين بأن من الآمان السماح بدخول السياح الأجانب دون الحاجة إلى حجر صحي إذا كانوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح.

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وقالت الفايننشال تايمز إن هذه الخطوة قد يبدأ سريانها الأسبوع القادم.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن دعا مطار هيثرو في بريطانيا الحكومة أمس الاثنين إلى فتح البلاد أمام المسافرين الأوروبيين والأميركيين ممن تلقوا تطعيمات، بدءا من نهاية هذا الشهر للمساعدة في تعزيز تعافي قطاع السفر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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