- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – قالت صحيفة فايننشال تايمز يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من المتوقع أن يوافق على إعادة فتح أبواب انجلترا أمام السياح من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذين تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أن وزراء بالحكومة البريطانية يحثون رئيس الوزراء على اتخاذ هذه الخطوة، مجادلين بأن من الآمان السماح بدخول السياح الأجانب دون الحاجة إلى حجر صحي إذا كانوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح.
وقالت الفايننشال تايمز إن هذه الخطوة قد يبدأ سريانها الأسبوع القادم.
وتأتي هذه الأنباء بعد أن دعا مطار هيثرو في بريطانيا الحكومة أمس الاثنين إلى فتح البلاد أمام المسافرين الأوروبيين والأميركيين ممن تلقوا تطعيمات، بدءا من نهاية هذا الشهر للمساعدة في تعزيز تعافي قطاع السفر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انجلترا ستسمح بدخول السياح الأوروبيين والأمريكيين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.