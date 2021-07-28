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الكويت تحظر سفر المواطنين غير الحاصلين على لقاحات كورونا إلى الخارج

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وكالات – ذكر مكتب الاتصال الحكومي في الكويت أن الحكومة أعلنت اليوم الثلاثاء أنها لن تسمح بالسفر إلى خارج البلاد إلا للمواطنين المحصنين بأحد اللقاحات المعتمدة لديها، وذلك اعتبارا من أول أغسطس.

واستثنى البيان الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم أقل من 16 سنة، والحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، والحوامل شريطة على حصولهم على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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