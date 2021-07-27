رئيس وزراء الكونغو: شركة إنكوم المصرية تنفذ مشروع إنشاء مدينة كيتوكو الجديد

دوت الخليج- استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ساما لوكونديه كينجي، رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، والذي ضم وزراء التخطيط والإسكان، والتخطيط الإقليمي، والتجارة والصناعة، وسفيرة الكونغو الديمقراطية فى القاهرة، وعددا من المسئولين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

حضر اللقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وممثلو الجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من شركة “إنكوم” العاملة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية.

وأشاد رئيس الوزراء بـ”النقلة الكبرى” التي تشهدها حاليا مجالات التعاون الثنائي، بفضل التنسيق بين القيادة السياسية في البلدين، لافتا إلى الزيارات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية، والتي شهدت 5 لقاءات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، والتي كان آخرها في مايو 2021 بالقاهرة.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن تلك الزيارات أثمرت عن البدء في خطوات التعاون بين عدد كبير من المستثمرين والجهات الكونغولية المختلفة في مشروعات تنموية ضخمة في مجالات البنية التحتية، والتحول الرقمي، والبناء والتشييد، والطاقة والمياه وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء إلى التجربة المصرية “الرائدة” في مجال البنية التحتية والمشروعات الكبرى، والتي تضمنت، من بين أمور أخري، إنشاء 14 مدينة جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أنه رغم بدء أعمال التنفيذ بالعاصمة الجديدة منذ نحو أربعة أعوام، إلا أن الشركات المصرية استطاعت إنجاز حجم كبير من الأعمال بها في وقت قياسي، مما أكسبها خبرة واسعة.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، أن مصر على استعداد كامل لوضع خبرتها التي اكتسبتها خلال الفترة الماضية أمام الأشقاء في الكونغو.

كما أعرب عن سعادته لوجود الكونغو الديموقراطية في صدارة الدول الإفريقية المستفيدة من المساعدات، وبرامج التعاون الفني التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وعدد من الوزارات المصرية، في مجالات الأمن والكهرباء والموارد المائية والري والصحة، بما يعكس طبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للرئاسة الحالية للكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقي، مثمنا الجهود التي يضطلع بها الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في قضية سد النهضة الاثيوبي.

وأعرب مدبولي في هذا السياق عن أمله في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول هذا المشروع، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر تدعم مشروعات التنمية بالدول الإفريقية بما لا يضر بمصالح الشعوب الأخرى.

من جانبه، أعرب ساما لوكونديه كينجي، رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، عن سعادته بهذا اللقاء المهم، الذي يجمع ممثلي شركة “إنكوم”، بحضور عدد من وزراء حكومتي مصر والكونغو، مؤكدا أن دولته لها سابقة تعاون مع هذه الشركة فيما يخص التحول الرقمي.

وأعرب رئيس وزراء الكونغو عن تقدير بلاده للدعم الكبير الذي تقدمه مصر، موضحا أن زيارته الحالية تستهدف أيضاً تعزيز التعاون مع شركة “إنكوم”، التي من المقرر أن تنفذ مشروع مدينة “كيتوكو” الجديدة الذي يوليه رئيس الكونغو أهمية خاصة.

ولفت إلى أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية، لما يستهدفه من تحقيق نهضة حقيقة في العديد من المجالات والتي ستشمل التطور العمراني والتكنولوجي، وتوفير العديد من فرص العمل، وغيرها.

وأعرب ساما لوكونديه كينجي عن أمله في الحصول علي دعم مصر لتنفيذ هذا المشروع المهم لبلاده، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات مصر في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تشهد زيارته جولة إلى العاصمة الإدارية للتعرف على حجم الانجاز المتحقق، والاطلاع على هذه التجربة الرائدة.

وأضاف رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية: “لدينا العديد من المشروعات التي يمكن أن تفيدنا مصر بخبراتها فيها مثل مشروعات البنية التحتية الخاصة بتوليد الطاقة الكهرومائية، وكذا مشروعات الطرق”.

وتابع أن الكونغو تتمتع بمزايا كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا في هذا الصدد إلى استقباله وفدا مصريا لمناقشة الاستثمار في هذا القطاع، واصفاً إياه بالقطاع الاستراتيجي الذي يحتل أولوية كبرى لدى بلاده، لاسيما مع وجود خطة واضحة لتنفيذ مشروع موسع لرقمنة المؤسسات.

وأكد دعم وتشجيع بلاده الكامل للشركات والكيانات المصرية الأخرى الراغبة في التعاون مع الكونغو الديمقراطية والاستفادة من الفرص الحقيقية للاستثمار.

من جانبه، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن شركة “إنكوم” إحدى الشركات العاملة مع الحكومة المصرية في واحدة من أهم مشروعات العاصمة الإدارية وهو “حي المال والأعمال” بحجم استثمارات يبلغ نحو 3 مليارات دولار، داعيا نظيره الكونغولي للاطلاع على حجم وجودة الأعمال المنفذة في العاصمة خلال زيارته لها، فضلاً عن إجراء لقاءات ثنائية مع المسئولين المصريين للاطلاع على المشروعات الأخرى التي تنفذها مصر في المجالات المختلفة ذات الاهتمام للكونغو الديمقراطية الشقيقة.