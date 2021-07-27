الرئيس التونسي ينهي مهام مسؤولين بارزين في الحكومة

العربية دوت نت – أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة. وقرر سعيد إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وبعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.

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