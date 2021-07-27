الشهر العقاري يعفي صندوق تحيا مصر من رسوم الشهر والتصديق على التوقيعات

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محمد فرج – أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تعليمات جديدة لجميع المكاتب، بإعفاء صندوق تحيا مصر من رسوم الشهر والتصديق على التوقيعات؛ تنفيذا لتعديلات قانون صندوق تحيا مصر الصادرة في يونيو الماضي بإعفائه من هذه الرسوم والضرائب وغيرها.
وشددت تعليمات مصلحة الشهر العقاري، الصادرة بكتاب دوري جديد، على إعفاء الصندوق من رسوم الشهر العقاري والتوثيق وما في حكمها، والتي يقع عبء إدانتها عليه، وكذا رسوم التصديق على التوقيع لأية عقود يكون الصندوق طرفا فيها.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صدق في يونيو الماضي، على القانون رقم 68 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق تحيا مصر، وذلك بإعفاء جميع عوائد الصندوق من الضرائب والرسوم والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، وكذا من رسوم الشهر العقاري والتوثيق والضرائب والرسوم الجمركية أو رسوم المناطق الحرة على كل ما يستورده الصندوق من معدات وأجهزة ومستلزمات.
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