مال وأعمال

فيتش تعدل النظرة المستقبلية لشركة أرامكو من سلبية إلى مستقرة

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- غيرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الأمريكية النظرة المستقبلية لشركة “أرامكو” للنفط السعودية العملاقة من سلبية إلى مستقرة.

وقالت “فيتش”، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إنها تغير النظرة المستقبلية لـ”أرامكو” من سلبية إلى مستقرة وتؤكد تصنيفها الائتماني عند مستوى “A”.

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وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن تعديل النظرة المستقبلية لـ”أرامكو” السعودية كان الدافع إليه تحرك مماثل على الصعيد السيادي.

وتشير التقديرات إلى أن شركة “أرامكو” ستحقق ما قيمته 85 مليار ريال صافي أرباح عن الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما ستعلن عنه الشركة في وقت قريب.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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