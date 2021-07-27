علاء الزهيري رئيسا لمجلس إدارة اتحاد التأمين وسعيد جبر نائبا.. القائمة الكاملة

دوت الخليج – حسم علاء الزهيري، مقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور سعيد جبر، مقعد النائب، بالتزكية، حيث كان كل منهما المرشح الوحيد على المنصب.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم 86 للاتحاد المصري للتأمين، اليوم الثلاثاء.

ويقرر النظام الأساسي عضوية ممثلين عن شركات التأمين من قطاع الأعمال العام، وهما: عمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، والدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة.

وأجريت الانتخابات لاختيار تسعة أعضاء مجلس إدارة من إجمالي 14 مرشحا، 5 منهم يمثلون شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و4 ممثلين عن شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من: حسام علما، العضو المنتدب الشركة المصرية للتأمين التكافلي، ومحمد مصطفى عبد الرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين، وأحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، وعادل فطوري، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين، وأحمد درويش، العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين عن مقاعد الشركات التي تمارس تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

كما فاز كل من: عبير حلمي، العضو المنتدب اشركة الوفاء لتأمينات الحياة، وهيثم طاهر، العضو المنتدب اشركة ميتلايف لتأمينات الحياة، وأيمن قنديل، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة- مصر، سعيد الألفي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لتأمينات الحياة، عن الشركات التي تمارس تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وتبدأ فترة مجلس الإدارة الجديد المنتخب في 21 أغسطس 2021 ولمدة أربعة سنوات.

واعتمدت الجمعية العمومية، خلال اجتماعها اليوم، الميزانية التقديرية للاتحاد لعام 2021/ 2020.