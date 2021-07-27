بنك القاهرة يطلق مشروعا جديدا للاستغناء عن المواد البلاستيكية ضمن مبادرة BGreen

دوت الخليج – أطلق بنك القاهرة بالتعاون مع القنصلية الفرنسية بالأسكندرية وBanlastic مصر مشروع “فؤاد بلا بلاستيك”، والذى يقوم على “تحدي المتاجر” للاستغناء عن المواد البلاستيكية واستخدام بدائل البلاستيك لمدة شهر كامل؛ وذلك ضمن مبادرته الصديقة للبيئة bGreen.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن الاهتمام بالبيئة مكون أساسي لاستراتيجية البنك فى مجال العمل المجتمعي مما دفعنا لإطلاق مبادرة bGreen، والتي تستهدف دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التستدامة البيئية ونشر الوعي البيئي بين مختلف الشرائح.

كما أشار إلى إطلاق العديد من المشروعات البيئية ضمن المبادرة، ومنها: مشروعات تنظيف الشواطىء ومشروعات إعادة تدوير المخلفات ونشر الوعى البيئي بين طلاب المدارس، ومشروع “الأسطح الخضراء”ودعم المشروعات الصديقة للبيئة وغيرها.

ومن جانبها، قالت هايدي النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة “إن التحدى الأكبر الذى يواجهنا جميعاً هو تغيير ثقافة الاعتماد على المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لما تمثله من ضرر بالغ على المنظومة البيئية، واستبدالها بالمنتجات الصديقة للبيئة ومن هنا أطلقنا تحدي الاستغناء عن البلاستيك بالمحلات التجارية بشارع فؤاد بالأسكندرية من خلال مشروع “فؤاد بلا بلاستيك” على مدار شهر كامل بالتعاون مع القنصلية الفرنسية بالأسكندرية وBanlastic مصر.

ومن المقرر التوسع فى المبادرة وتنفيذها على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة الوعى لدى المواطنين بمخاطر المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام ضمن جهود عديدة يبذلها البنك في مجال الحفاظ على البيئة.