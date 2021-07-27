مال وأعمال

أسعار العقارات السكنية بدبي ترتفع للربع الثاني على التوالي

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وكالات – قالت شركة الاستشارات نايت فرانك اليوم الثلاثاء إن أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفعت في ربع السنة من أبريل إلى يونيو مع نمو الطلب، لكن متوسط الأسعار مازال أقل 26% عنه في أحدث ذروة للسوق قبل ست سنوات.

وقال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك، إن متوسط أسعار الصفقات ارتفع نحو 1% في الربع الثاني من العام الجاري، إثر صعود نسبته 0.5% في الربع الأول.

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تضفي الزيادة شيئا من الحيوية الجديدة على السوق العقارية التي منيت بهبوط حاد للأنشطة في ذروة كورونا، بعد أن عانت من تراجع على مدار خمسة أعوام قبل ذلك.

والزيادة البالغة 1% من أبريل إلى يونيو هي الأسرع في ربع سنة منذ صيف 2014.

وقال دوراني في تقرير “قوة الدفع التي بدأت تتكون في نهاية العام الماضي مستمرة ونرى ارتفاعا بطيئا لكن مطردا في قيم الصفقات”.

وبدأ الاقبال على شراء العقارات الممتازة في دبي، مثل الفيلات الفارهة والشقق المطلة على الشاطئ، في الجزء الأخير من العام الماضي من مشترين يريدون مساحات أكبر خلال الجائحة، مستغلين انخفاض الأسعار لأقل مستوى في عشر سنوات فضلا عن تمويل ميسر وفتح الاقتصاد مبكرا رغم الوباء.

وقال دوراني “أكبر انتعاش تشهده المنازل الأكبر حجما، الفيلات إذ أن الأسعار الحالية أقل نحو 17% عن آخر ذروة للسوق قبل ستة أعوام” مقارنة بأسعار كانت تقل 26.3% عن الذرى السابقة في 2014-2015.

وقالت نايت فرانك إن 128 عقارا يتجاوز سعره 20 مليون درهم إماراتي بيع بين يناير ويونيو 2021، وهو أعلى مستوى منذ 2015 حين بيع 137 عقارا.

وعلى الرغم من أن أسعار العقارات المميزة تشهد زيادة، يستمر فائض المعروض في الضغط علي مبيعات الشقق وقيمتها في الإمارات.

تضرر اقتصاد دبي المعتمد على التجارة والسياحة وسمعتها العالمية كمركز إقليمي لخدمات الأعمال من فيروس كورونا العام الماضي مع استغناء الشركات عن وظائف.

وغادر الإمارة عدد كبير من العاملين الأجانب الذين كان وجودهم ضروريا لدعم الطلب في القطاع العقاري الذي يسهم بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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