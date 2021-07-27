بيع 35% من شركة مرسى المغرب لمجموعة طنجة المتوسط

– قالت شركة مرسى المغرب لتشغيل محطات الموانئ اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المغربية اتفقت على بيع 35 بالمئة من أسهمها إلى مجموعة طنجة المتوسط، مما يدر 5.48 مليار درهم (610 مليون دولار) على الخزينة العامة.

أضافت الشركة في بيان أن الحكومة ستحتفظ بحصة تبلغ 25 بالمئة من رأس المال وحقوق التصويت في مرسى المغرب المدرجة في الدار البيضاء وتدير محطات في تسعة موانئ مغربية. ولم تذكر تفاصيل أخرى.

تدير مجموعة طنجة المتوسط ميناء للحاويات والركاب بالإضافة إلى ألفي هكتار مخصصة للصناعة والخدمات اللوجيستية المرتبطة بالميناء.

ميناء طنجة المتوسط​​، مركز التصدير الرئيسي لصناعة السيارات المغربية، هو الأكبر في أفريقيا، وتفوق في العام 2020 على منافسيه على المتوسط بمناولته 5.8 مليون حاوية.

يأتي البيع في إطار جهود لإصلاح الشركات المملوكة للدولة بهدف تحسين الأداء وتقليص العجز المالي المقدر هذا العام عند 6.3 بالمئة، انخفاضا من 7.6 بالمئة العام الماضي.

كان وزير المالية المغربي قال لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية لتحسين تمويل السياسات العامة وخفض العجز المالي بعد أن تسببت جائحة كوفيد-19 في زيادة الإنفاق.