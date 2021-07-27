تقرير تشيكي: مصر فى المرتبة الثانية للوجهات السياحية الرائجة لصيف 2021

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محمد فرج _ أعلن الموقع التشيكي الشهير، Prague Morning، إن مصر جاءت فى المرتبة الثانية للوجهات السياحية الرائجة لصيف 2021.
وأوضح الموقع فى تقرير، إن عمليات البحث بمحرك جوجل داخل التشيك، أظهرت أن مصر فى المرتبة الثانية فى قائمة البحث عن الوجهات السياحية للسفر فى صيف العام الجاري، مشيرا إلى أن مصر حصدت 21.845 عملية بحث داخل التشيك بالمحرك العالمي الشهير.
وأضاف التقرير أن “مصر مليئة بالفرص للمسافرين المتحمسين لاستكشاف الآثار القديمة والمدن الصاخبة وساحل البحر الأحمر الجميل”.
ونصح الموقع السائحين، لزيارة سفينة خوفو في متحف الجيزة لمراكب الشمس بجوار الهرم الأكبر، قائلا إن “السفينة أعيد اكتشافها في عام 1954، وهي معروضة منذ أوائل الثمانينيات، وأنها سفينة متقنة التصميم بالحجم الكامل تم دفنها داخل الصخر بالقرب من الهرم منذ 2500 قبل الميلاد”.
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