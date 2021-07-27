مال وأعمال

قرار حكومي بإعادة فتح باب توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية العاملة بصناعة التبغ حتى نهاية العام

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محمد فرج _ أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، اليوم، القرار رقم 298 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام اللاحئة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقرار رقم 1082 لسنة 2017.

وبموجب التعديل الجديد، سيتم من غد الأربعاء، إعادة فتح باب توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية غير المستوفاة الاشتراطات القانونية، العاملة فى مجال صناعة التبغ ومنتجاته، والقائمة من وقت العمل بالقانون في2017، حتى موعد نهايته 31 ديسمبر 2021.

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وتلزم المادة 22 من اللائحة التنفيذية -قبل التعديل الجديد-، المنشآت الصناعية القائمة غير المستوفاة الاشتراطات المقررة وفقا للقانون والتي لديها ترخيص دائم أو مؤقت، بالتقدم للجهة الإدارية المختصة خلال 60 يومي من تاريخ صدور اللائحة (2017) أو خلال شهرين من انتهاء مدة الترخيص، أيهما أقرب، بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بعد حصولها على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي.

وجاء التعديل الجديد ليفتح الباب من جديد لتقنين الأوضاع، ولكن أمام المنشآت العاملة فى صناعة التبغ ومنتجاته فقط، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

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كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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