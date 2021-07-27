مجلس الوزراء: إلزام الهيئات الاقتصادية بميكنة معاملاتها المالية بنظام إلكتروني موحد من الغد

محمد فرج _ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، القرار رقم 1736 لسنة 2021، بإلزام جميع الهيئات العامة الاقتصادية في الدولة بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، وفقاً لبرنامج زمني يعتمده وزير المالية، وذلك بدءا من الغد؛ لتحقيق الانضباط المالي للموازنات وإحكام السيطرة على الإيرادات والمصروفات بصورة مميكنة بما يضمن الشفافية والامتثال المالي.

ونص القرار على استمرار العمل بالنظام الدفتري القائم حاليا إلى جانب النظام المميكن GFMIS؛ لحين استكمال المنظومة.

وحظر القرار استخراج أوامر الدفع الإلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف وترحيلها على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS.

كما نص القرار على إلزام وزير المالية بأن يعرض على مجلس الوزراء تقرير نصف سنوي بموقف التنفيذ الفعلي للنظام المميكن GFMIS على الهيئات العامة الاقتصادية.