5 سيارات ارتفعت أسعارها في يوليو الجاري.. أغلبها موديلات 2021 وواحدة فقط 2022

شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار السيارات في السوق المصرية إتجاه صعودي خلال شهر يوليو الجاري، لترتفع نحو 5 مركبات ينتمي 4 منها لموديلات 2021 في مقابل واحدة فقط لعام 2022، بزيادات تراوحت بين ألف وحتى 10 آلاف جنيه.
ورفعت شركة نيسان موتور إيجيبت، وكلاء العلامة اليابانية في السوق المصرية، أسعار سيارات نيسان صني موديل 2022 المجمعة محليا وقاشقاي 2021، بقيمة تتراوح من 1000 إلى 8000 جنيها خلال يوليو الحالي.
نيسان صني موديل 2022
وبحسب القائمة السعرية الجديدة، صعدت الفئة الأولى من نيسان صني مويل 2022 لتصل إلى 185 ألفا و900 جنيها، بعدما طرحت لأول مرة في يونيو الماضي بنحو 186 ألفا و900 جنيها.
وحددت الفئة الثانية بنحو 207 آلاف جنيه، مقارنة مع 206 آلاف جنيه سابقا.
وارتفعت أسعار الفئة الثالثة إلى 220 ألفا و500 جنيها، بدلا من 219 ألفا و500 جنيها.
وسعرت الفئة الرابعة من السيارة نيسان صني بقيمة جديدة 231 ألفا و500 جنيها، في مقابل 230 ألفا و500 جنيها.
نيسان قاشقاي موديل 2021
وقدرت الشركة أسعار الفئة الأولى من نيسان قاشقاي بنحو 389 الفا و400 جنيها، بدلا من 381 ألفا و400 جنيها في السابق، مرتفعة بذلك بقيمة 8 آلاف جنيه.
وارتفعت أسعار الفئة الثانية لتصل إلى 424 ألفا و400 جنيهًا، بعدما كانت تباع بسعر 417 ألفا و400 جنيها، بفارق 7 آلاف جنيه.
ووصل سعر الفئة الثالثة إلى نحو 451 ألفا و400 جنيها، مقابل 446 ألفا و400 جنيها، بزيادة 5 آلاف جنيه.
وحددت أسعار الفئة الرابعة بقيمة سعرية 460 ألفا و500 جنيها، بدلًا من 455 ألفا و500 جنيها، بنفس مقدار زيادة الفئة الثالثة.
كما أقرت شركة أوتو جميل، وكلاء العلامة الأمريكية فورد في مصر، زيادات سعرية على طرازي هما: فوكاس وفيوجن موديلات 2021، بقيمة تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه.
فورد فوكاس موديل 2021
وارتفعت أسعار الفئة الأولى من السيارة فورد فوكاس الفئة الأولى إلى 350 ألف جنيه، بدلًا من 345 ألف جنيه.
وزادت أسعار الفئة الثانية لتصل إلى 380 ألف جنيه، مقارنة بنحو 375 ألف، بزيادة ثابتة بقيمة 5 آلاف جنيه.
فيما حافظت أوتو جميل على أسعار الفئة الثالثة دون تغيير عند مستوى 370 ألف جنيه، والرابعة بنحو 415 ألف جنيه، أما الفئة الخامسة استقرت عند 465 ألف جنيه.
فورد فيوجن موديل 2021
وحددت أسعار الفئة الأولى من السيارة فورد فيوجن بنحو580 ألف جنيه، في مقابل 575 ألف جنيه.
وقفزت أسعار الفئة الثانية لتصل إلى 630 ألف جنيه، مقارنة مع 620 ألف جنيه.
أما الفئة الأعلى تجهيزا من فورد فيوجن باتت بسعر جديد 685 ألف جنيه، مقابل 675 ألف جنيه.
فيما رفعت أيضا شركة المنصور للسيارات وكلاء شيفروليه وأوبل وإم جي في مصر، أسعار العلامة الألمانية أوبل طراز كروس لاند موديل 2021 بقيمة 5000 جنيه.
أوبل كروس لاند موديل 2021
وصعدت أسعار الفئة القياسية من أوبل كروس لاند إلى 340 ألف جنيه، بدلًا من 335 ألف جنيه.
وقفزت أسعار الفئة الثانية لتباع بنحو 370 ألف جنيه، في مقابل 365 ألف جنيه.
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