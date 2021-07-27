5 سيارات ارتفعت أسعارها في يوليو الجاري.. أغلبها موديلات 2021 وواحدة فقط 2022

شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار السيارات في السوق المصرية إتجاه صعودي خلال شهر يوليو الجاري، لترتفع نحو 5 مركبات ينتمي 4 منها لموديلات 2021 في مقابل واحدة فقط لعام 2022، بزيادات تراوحت بين ألف وحتى 10 آلاف جنيه.

ورفعت شركة نيسان موتور إيجيبت، وكلاء العلامة اليابانية في السوق المصرية، أسعار سيارات نيسان صني موديل 2022 المجمعة محليا وقاشقاي 2021، بقيمة تتراوح من 1000 إلى 8000 جنيها خلال يوليو الحالي.

نيسان صني موديل 2022

وبحسب القائمة السعرية الجديدة، صعدت الفئة الأولى من نيسان صني مويل 2022 لتصل إلى 185 ألفا و900 جنيها، بعدما طرحت لأول مرة في يونيو الماضي بنحو 186 ألفا و900 جنيها.

وحددت الفئة الثانية بنحو 207 آلاف جنيه، مقارنة مع 206 آلاف جنيه سابقا.

وارتفعت أسعار الفئة الثالثة إلى 220 ألفا و500 جنيها، بدلا من 219 ألفا و500 جنيها.

وسعرت الفئة الرابعة من السيارة نيسان صني بقيمة جديدة 231 ألفا و500 جنيها، في مقابل 230 ألفا و500 جنيها.