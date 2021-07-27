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5 سيارات ارتفعت أسعارها في يوليو الجاري.. أغلبها موديلات 2021 وواحدة فقط 2022

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شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار السيارات في السوق المصرية إتجاه صعودي خلال شهر يوليو الجاري، لترتفع نحو 5 مركبات ينتمي 4 منها لموديلات 2021 في مقابل واحدة فقط لعام 2022، بزيادات تراوحت بين ألف وحتى 10 آلاف جنيه.

ورفعت شركة نيسان موتور إيجيبت، وكلاء العلامة اليابانية في السوق المصرية، أسعار سيارات نيسان صني موديل 2022 المجمعة محليا وقاشقاي 2021، بقيمة تتراوح من 1000 إلى 8000 جنيها خلال يوليو الحالي.

نيسان صني موديل 2022

وبحسب القائمة السعرية الجديدة، صعدت الفئة الأولى من نيسان صني مويل 2022 لتصل إلى 185 ألفا و900 جنيها، بعدما طرحت لأول مرة في يونيو الماضي بنحو 186 ألفا و900 جنيها.

وحددت الفئة الثانية بنحو 207 آلاف جنيه، مقارنة مع 206 آلاف جنيه سابقا.

وارتفعت أسعار الفئة الثالثة إلى 220 ألفا و500 جنيها، بدلا من 219 ألفا و500 جنيها.

وسعرت الفئة الرابعة من السيارة نيسان صني بقيمة جديدة 231 ألفا و500 جنيها، في مقابل 230 ألفا و500 جنيها.

نيسان قاشقاي موديل 2021

نيسان قاشقاي موديل 2021

وقدرت الشركة أسعار الفئة الأولى من نيسان قاشقاي بنحو 389 الفا و400 جنيها، بدلا من 381 ألفا و400 جنيها في السابق، مرتفعة بذلك بقيمة 8 آلاف جنيه.

وارتفعت أسعار الفئة الثانية لتصل إلى 424 ألفا و400 جنيهًا، بعدما كانت تباع بسعر 417 ألفا و400 جنيها، بفارق 7 آلاف جنيه.

ووصل سعر الفئة الثالثة إلى نحو 451 ألفا و400 جنيها، مقابل 446 ألفا و400 جنيها، بزيادة 5 آلاف جنيه.

وحددت أسعار الفئة الرابعة بقيمة سعرية 460 ألفا و500 جنيها، بدلًا من 455 ألفا و500 جنيها، بنفس مقدار زيادة الفئة الثالثة.

كما أقرت شركة أوتو جميل، وكلاء العلامة الأمريكية فورد في مصر، زيادات سعرية على طرازي هما: فوكاس وفيوجن موديلات 2021، بقيمة تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه.

فورد فوكاس موديل 2021

فورد فوكاس موديل 2021

وارتفعت أسعار الفئة الأولى من السيارة فورد فوكاس الفئة الأولى إلى 350 ألف جنيه، بدلًا من 345 ألف جنيه.

وزادت أسعار الفئة الثانية لتصل إلى 380 ألف جنيه، مقارنة بنحو 375 ألف، بزيادة ثابتة بقيمة 5 آلاف جنيه.

فيما حافظت أوتو جميل على أسعار الفئة الثالثة دون تغيير عند مستوى 370 ألف جنيه، والرابعة بنحو 415 ألف جنيه، أما الفئة الخامسة استقرت عند 465 ألف جنيه.

فورد فيوجن موديل 2021

فورد فيوجن موديل 2021

 

وحددت أسعار الفئة الأولى من السيارة فورد فيوجن بنحو580 ألف جنيه، في مقابل 575 ألف جنيه.

وقفزت أسعار الفئة الثانية لتصل إلى 630 ألف جنيه، مقارنة مع 620 ألف جنيه.

أما الفئة الأعلى تجهيزا من فورد فيوجن باتت بسعر جديد 685 ألف جنيه، مقابل 675 ألف جنيه.

فيما رفعت أيضا شركة المنصور للسيارات وكلاء شيفروليه وأوبل وإم جي في مصر، أسعار العلامة الألمانية أوبل طراز كروس لاند موديل 2021 بقيمة 5000 جنيه.

 

أوبل كروس لاند موديل 2021

أوبل كروس لاند موديل 2021

 

وصعدت أسعار الفئة القياسية من أوبل كروس لاند إلى 340 ألف جنيه، بدلًا من 335 ألف جنيه.

وقفزت أسعار الفئة الثانية لتباع بنحو 370 ألف جنيه، في مقابل 365 ألف جنيه.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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