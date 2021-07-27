الصفوة نيو كابيتال تنتهي من تسويق المرحلة الأولى بمشروع S-One بقيمة 160 مليون جنيه

أعلنت شركة الصفوة نيوكابيتال SNC الانتهاء من تسويق المرحلة الأولى من مشروعها في منطقة الدوان تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة «S-One» وذلك قبل التوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من تسويقها.

وفي بيان للشركة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الصفوة نيوكابيتال، حسام بركات، إن شركة SNC تعاقدت مع شركة «جراند أوشن – Grand «Ocean لإدارة الجزء الفندقي في مشروع «S-One»، حيث أن جراند أوشن تمتلك خبرة وسمعة طيبة في إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية بما يحقق التشغيل الأمثل والإدارة الأفضل لهذا الجزء الهام في المشروع.

وقال مصطفي غازي مدير القطاع التجاري بشركة الصفوة SNC، إن الصفوة نيوكابيتال بصدد فتح باب البيع في المرحلة البيعية الثانية من المشروع والمقرر لها الأول من أغسطس المقبل.