البورصة تصعد 0.39% مستهل التعاملات بدعم من مشتريات الأجانب

رنا ممدوح _ استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.39%، ليتداول عند مستوى 10739 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.6% و 1.31% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 116.271 مليون جنيه على 146 شركة من خلال 4.5 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 63 شركة مقابل تراجع 15 بينما لم تتغير أسعار 68.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 2.113 مليون جنيه، منها 1.455 مليون جنيه للأفراد، و658.311 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 53.341 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 194.140 ألف جنيه، مقابل 140.799 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.166 مليون جنيه، منها 1.853 مليون جنيه للمؤسسات، و313.875 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % أجواء للصناعات الغذائية- مصر 27.92 30.71 9.99 الألومنيوم العربية 36.96 40.44 9.42 التعمير والاستشارات الهندسية 28.51 31.02 8.8 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.301 1.389 6.76 الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 1.354 1.444 6.65

الأسهم الأكثر انخفاضا