راية لخدمات مراكز الاتصالات توافق على إنشاء شركة جديدة بالولايات المتحدة 

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات على تأسيس شركة جديدة بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار استراتيجيتها إلى تعزيز توسعاتها في الأسواق العالمية، وتقديم خدمات فائقة الجودة وجذب عملاء جددد.

وتحمل الشركة الجديدة اسم Raya Customer Experience, LLC، وتتخذ من ولاية ديلاوير الأمريكية مقرًا لها.

وقال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، تعقيبا على قرار تأسيس الشركة الجديدة:” إن تعزيز حضور راية لخدمات مراكز الاتصالات دوليًا لطالما كان هدفًا نسعى إليه على مرّ السنين”.

وأوضح خليل:” كنا ننتظر الفرصة المواتية للحضور بقوّة في السوق الأمريكي الضخم الذي يشكل أهمية خاصة في مجال التعهيد”.

وتابع:” اليوم نعلن تواجدنا الرسمي في هذا السوق الواعد والبدء في تقديم خدماتنا هناك، ومساعينا للاستحواذ على شركات عاملة في مجال التعهيد بالسوق الأمريكية تسير جنبًا إلى جنب مع تأسيس شركتنا الجديدة، ولن تثنينا خطوة تأسيس الشركة عن الاستحواذ على شركات قائمة بالفعل في أسواق مختلفة”.

وأضاف خليل، أن خطوة التواجد في السوق الأمريكية الواعدة – التي تمثل حصة 35% من سوق خدمات التعهيد حول العالم ويُتوقّع بلوغ حجمها 150 مليار دولار بين عامي 2021 و2023 – ستُعجِّل بصعود راية لخدمات مراكز الاتصالات إلى العالمية وتقديم خدمات التعهيد من كافة أنحاء العالم.

وأعرب المهندس أحمد رفقي، الرئيس التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات (RCX)، عن سعادته بهذه الخطوة مؤكدًا على أهمية التوسع في السوق الأمريكية. وتعمل راية لخدمات مراكز الاتصالات بخمس دول حول العالم؛ وهم مصر، وبولندا، والسعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وتضاف اليوم ولاية ديلاوير إلى خريطة حضورنا العالمي.

وقال رفقي:” هي خطوة إيجابية في مسار زيادة رأس مال الشركة، لاسيما مع نمو أعمالها في السوق الأمريكي. ”

وأضاف رفقي: “تركز راية لخدمات مراكز الاتصالات على الصناعات الواعدة، لا سيما القطاع الطبي، وقطاع السيارات، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، بين عدد من المجالات الأخرى في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا، والولايات المتحدة”.

وتابع:” تنتهج الشركة استراتيجية توسعية تهدف إلى تقديم خدمات التعهيد الشاملة بكفاءة وفعالية من مختلف أنحاء العالم”.