مال وأعمال

وزير الإسكان يوجه بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تطوير جزيرة الوراق

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق “مدينة الوراق الجديدة”، يتبع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموقف التنفيذى للعمارات السكنية الجاري تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، عن الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان البديل، الجارى تنفيذها بالمدينة لمن يرغب من السكان فى العودة إلى الجزيرة بعد تطويرها، حيث يجرى تنفيذ 18 برجاً سكنياً، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات بعدد من الأبراج.

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وأكد الجزار، أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمراني حضاري حديث، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمراني للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة الوراق الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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