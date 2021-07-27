سوديك تعلن إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 343 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، عن نجاح سوديك للتوريق – إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل- في إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق بقيمة 343 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن السندات مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه، تمثل قيمة الأقساط المستقبلية الخاصة لعدد 753 وحدة تم تسليمها في مشروع أيستاون ريزيدانسيز بمنطقة شرق القاهرة، ومشروع سيزر بالساحل الشمالي.

وأشارت إلى أن سندات التوريق لاقت نجاحا كبيرا من المستثمرين، حيث تم تغطية قيمة الاكتتاب لأكثر من مرة، مؤكده أن ذلك يعد شهادة على الثقة الكبيرة الذي تتمتع بها سوديك في السوق المصرية، بالإضافة لقوة أدائها المالي والتشغيلي.

وبحسب البيان، تم طرح سندات الإصدار على شريحتين بمدتين هما 13 و36 شهر، حيث صنف الاصدار بدرجة استثمار +AA لشريحة 13 شهر وA لشريحة 36 شهر على التوالي طبقا لتقيم شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ميريس.

وأعلنت سوديك عن تفاصيل ومعدلات فائدة الكوبون في الشريحيتن كالتالي :

– الشريحة A بقيمة 235 مليون جنيه ومدة السندات 13 شهر وتصنيفها الائتماني +AA بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.55%.

– الشريحة B بقيمة 108 مليون جنيه ومدة السندات 36 شهر وتصنيفها الائتماني A بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.9%.

وأوضحت أن شركة هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير ومرتب ومروج الاصدار لهذه الصفقة، كما قامت بدور شريك الاكتتاب إلى جانب كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس.

وقام مكتب وايت آند كيس بدور المستشار القانوني للصفقة، وقام مكتب حازم حسن بدور المراجع المالي للإصدار ويقوم البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.

وقال عمر الحموي رئيس القطاع المالي في سوديك تعليقا على صفقة اصدار سندات التوريق:” يسعدنا نجاح هذه الصفقة، حيث يبرز الاصدار الأول لسندات التوريق جهودنا المتواصلة لتنويع مصادر تمويلنا، مع الاستفادة من خفض أسعار الفائدة”.

وتابع:” إننا نعمل باستمرار على إتاحة بدائل تمويلية مختلفة تتيح لها تحقيق النمو ودعم عملياتنا التشغيلية، مع المحافظة على قوة وسيولة ميزانية الشركة ومركزها المالي”.