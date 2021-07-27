مال وأعمال

سوق هونج كونج يتراجع قرب 5% مع استمرار هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الصينية

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وكالات _ تباينت الأسهم في منطقة آسيا في تعاملات اليوم الثلاثاء حيث ظلت العديد من أسهم التكنولوجيا الصينية الرئيسية في هونج كونج تحت الضغط بعد التراجع يوم أمس الاثنين.

وانخفض مؤشر هانج سونج في “هونج كونج” بنسبة 5.06% في تعاملات فترة ما بعد الظهر ، وشهد المزيد من الخسائر بعد انخفاض أكثر من 4% يوم الاثنين على خلفية المخاوف التنظيمية المحيطة بقطاع التكنولوجيا والتعليم الخاص في الصين.

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وانخفضت أسهم شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “تينسنت” المدرجة في هونج كونج بنسبة 10.24%، بينما انخفض سهم “علي بابا”  بنسبة 8.9٪، وانخفض مؤشر هانج سنج للتكنولوجيا بنسبة 9.71٪.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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