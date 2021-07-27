سوق هونج كونج يتراجع قرب 5% مع استمرار هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الصينية

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وكالات _ تباينت الأسهم في منطقة آسيا في تعاملات اليوم الثلاثاء حيث ظلت العديد من أسهم التكنولوجيا الصينية الرئيسية في هونج كونج تحت الضغط بعد التراجع يوم أمس الاثنين.
وانخفض مؤشر هانج سونج في “هونج كونج” بنسبة 5.06% في تعاملات فترة ما بعد الظهر ، وشهد المزيد من الخسائر بعد انخفاض أكثر من 4% يوم الاثنين على خلفية المخاوف التنظيمية المحيطة بقطاع التكنولوجيا والتعليم الخاص في الصين.
وانخفضت أسهم شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “تينسنت” المدرجة في هونج كونج بنسبة 10.24%، بينما انخفض سهم “علي بابا” بنسبة 8.9٪، وانخفض مؤشر هانج سنج للتكنولوجيا بنسبة 9.71٪.
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