الصعيد العامة للمقاولات تتعاقد على مشروعين بقيمة إجمالية 168.4 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، أنها تعاقدت مساء أمس على عدد 2 مشروع مقاولة جديد بقيمة إجمالية 168.445 مليون جنيه

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المشروع الأول هو إنشاء مبني إداري خدمي بمدينة سوهاج بقيمة تعاقدية بلغت 88.294 مليون جنيه.

وأضافت، أن المشروع الثاني هو إنشاء مبني إداري خدمي بمدينة العبور بقيمة تعاقدية بلغت 80.151 مليون جنيه.