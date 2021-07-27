ستاربكس تعتزم بيع كامل حصتها البالغة 50% في وحدتها بكوريا الجنوبية

وكالات _ وافقت سلسلة المقاهي الأمريكية ستاربكس على بيع حصتها البالغة 50 في المائة من أسهم شركة ستاربكس كوفي كوريا لمبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية.

وستستحوذ شركة إي مارت على 17.5 في المائة إضافية من أسهم ستارباكس كوفي كوريا من خلال هذه الصفقة لتصل حصتها إلى 67.5 في المائة من الشركة الكورية الجنوبية.

يذكر أن إي مارت أصبحت شريكة في شركة ستاربكس كوفي كوريا منذ 1999 عندما فتحت السلسلة الأمريكية أول فروعها في كوريا الجنوبية بالقرب من جامعة إيوها للبنات في سول.

كما وافقت شركة ستاربكس كوفي الأمريكية على بيع باقي أسهمها في الفرع الكوري الجنوبي إلى أحد فروع صندوق الثروة السيادي السنغافوري جي.آي.سي لتصل حصة جي.آي.سي في الشركة الكورية الجنوبية إلى 32.5 في المائة.

وأشارت ستارباكس إلى أن شركة إي مارت وهي الشريك المؤسس للفرع الكوري الجنوبي ستواصل تشغيل وتنمية ستاربكس كوفي كوريا.

ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.