كونتكت القابضة تغلق ثاني إصداراتها من الصكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، عن إغلاقها للإصدار الثاني للصكوك المصدرة بواسطة شركتها التابعة كونتكت للتصكيك بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تلك الصكوك مضاربة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ولفتت، إلى أن حصيلة الإصدار سوف يتم استغلالها في التمويل لنشاط تمويل السيارات.

وأشارت إلى أن الإصدار عبارة عن شريحة واحدة بقيمة 2.5 مليار جنيه ومدتها بحد أقصى 84 شهرا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

وبحسب البيان، منحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الإئتماني درجة A-.

وقالت الشركة إن بهذا الإصدار تصبح كونتكت المالية القابضة أكبر مصدر للصكوك في مصر بإجمالي إصدارات بلغت 5 مليار جنيه.

وأوضحت أن ذلك بعد أن أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية الصكوك كأداة تمويلية بديلة للشركات في سوق المال المصرية.

وأضافت، أن الإصدار الثاني لصكوك مجموعة كونتكت يأتي ليؤكد على قوة مركزها المالي وقدرتها على تمويل فرص النمو المستقبلية.

الجدير بالذكر أن شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية قامت بدور منظم الإصدار، وقامت شركة مصر كابيتال بدور مروج الاكتتاب وضامن تغطية الإصدار.

وقام مكتب على الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للاصدار وشركة ايليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بدور المستشار المالي المستقل.