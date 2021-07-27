سي ان بي سي: أبوظبي التجاري يسعر سندات مقومة بالعملة الصينية بقيمة 550 مليون يوان

أظهرت وثيقة اطلعت عليها CNBC عربية انتهاء بنك أبوظبي التجاري من تسعير سندات مقومة باليوان الصيني بنحو 550 مليون يوان. وبلغ العائد على السندات التي أصدرها البنك لأجل 5 سنوات نحو 3.35%.

هذا وينتظر استحقاق السندات في 13 أغسطس من العام 2026.