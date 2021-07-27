- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أظهرت وثيقة اطلعت عليها CNBC عربية انتهاء بنك أبوظبي التجاري من تسعير سندات مقومة باليوان الصيني بنحو 550 مليون يوان. وبلغ العائد على السندات التي أصدرها البنك لأجل 5 سنوات نحو 3.35%.
هذا وينتظر استحقاق السندات في 13 أغسطس من العام 2026.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سي ان بي سي: أبوظبي التجاري يسعر سندات مقومة بالعملة الصينية بقيمة 550 مليون يوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.