مال وأعمال

الهند تسجل أقل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 17 مارس

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– أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الثلاثاء تسجيل 29689 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أقل زيادة يومية منذ 17 من مارس وفقا لإحصاء لرويترز.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الهند 31.44 مليون، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 415 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ إجمالي الوفيات 421832.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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