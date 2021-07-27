الهند تسجل أقل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 17 مارس

– أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الثلاثاء تسجيل 29689 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أقل زيادة يومية منذ 17 من مارس وفقا لإحصاء لرويترز.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الهند 31.44 مليون، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 415 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ إجمالي الوفيات 421832.