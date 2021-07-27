أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين تنمو 66.9% خلال النصف الأول

شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن الشركات الصناعية الكبرى في الصين شهدت زيادة مطردة في أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري وسط انتعاش مستقر في الطلب في السوق وتحسن أداء الأعمال.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء أن الشركات الصناعية التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 3.09 مليون دولار أمريكي) حققت أرباحا مجمعة بلغت 4.22 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، بزيادة 66.9 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 45.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع مستوى عام 2019، وجعل هذا التوسع متوسط معدل النمو للنصف الأول لعامي 2020 و2021 عند 20.6 في المائة.

وفي الربع الثاني، ارتفعت الأرباح الصناعية بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 42.5 في المائة عن مستوى عام 2019.

وفي شهر يونيو وحده، حققت الشركات الصناعية الكبرى في الصين 791.8 مليار يوان من إجمالي الأرباح، بزيادة 20 في المائة على أساس سنوي.