كيا سبورتاج وهيونداي توسان.. سباق موديلات 2022 يبدأ مبكرا

شاهندة إبراهيم – تسيطر السيارتان كيا سبورتاج وهيونداي توسان على النصيب الأكبر من مبيعات الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق المصرية، فضلًا عن تأثيرهما في حركة بيع العلامات الكورية بشكل عام.

وطرحت شركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، وكلاء كيا ورينو في السوق المصرية، مطلع يوليو الجاري، موديل 2022 من العلامة الكورية كيا طراز سبورتاج، بأسعار تبدأ من 414 ألفًا و900 جنيه حتى 539 ألفًا و900 جنيه.

ووفقًا للقائمة السعرية المعلنة من الوكيل المحلي، جاءت أسعار الفئة الأولى من كيا سبورتاج موديل 2022 بنحو 414 ألفًا و900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 459 ألفًا و900 جنيه، والثالثة بنحو 494 ألفًا و900 جنيه، والرابعة 534 ألفًا و900 جنيه، أما الفئة الخامسة والأعلى تجهيزًا قدمت بسعر 539 ألفًا و900 جنيه.



وبالأمس، أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي وشيري ومازدا وهافال وشانجان في السوق المصرية، عن أسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2022، التي تراوحت أسعارها من 455 ألف جنيه إلى 610 آلاف جنيه.

وبلغت أسعار الفئة القياسية من سيارات هيونداي توسان موديل 2022 بنحو 455 ألف جنيه، والثانية بسعر 485 ألف جنيه، والثالثة 520 ألف جنيه، والرابعة 570 ألف جنيه، أما الخامسة فبنحو 610 آلاف جنيه.

ووفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، هيمنت كيا سبورتاج على مبيعات المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات في الفترة في يناير حتى مايو الماضي، بواقع 4 آلاف و935 وحدة، بفارق بسيط عن هيونداي توسان التي باعت 4 آلاف و729 سيارة، خلال نفس الفترة.