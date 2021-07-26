مدبولي يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان

دوت الخليج – أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم استقبال رسمية لنائب رئيس جمهورية جنوب السودان، جيمس واني إيجا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء، حيث جرى عزف السلام الوطني للبلدين، مصر وجنوب السودان، واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب رئيس جنوب السودان وصل إلى مصر عصر اليوم فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وعددا من المسؤولين فى جنوب السودان.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم خلال الزيارة عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي ستختتم بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

كما أنه من المقرر أن يعقد وفدا البلدين جلسة مباحثات موسعة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي و”جيمس واني إيجا”، لبحث تفاصيل التعاون الثنائي والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.