انخفاض الخسائر المتراكمة للخطوط السعودية للتموين إلى 28.8%

العربية دوت نت – أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 235.94 مليون ريال ما يعادل 28.8% من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن ذلك يرجع إلى تحويل فائض الاحتياطي النظامي للشركة بقيمة 107.835 مليون ريال إلى حساب الخسائر المتراكمة بناءً على موافقة مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع المنعقد في 4 مايو 2021.

وأضافت الشركة أنها ستقوم بتطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها.

وكانت خسائر الشركة التراكمية في نهاية مارس 2021 بلغت نحو 343.8 مليون ريال تمثل 41.9% من رأس المال.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للسعودية للتموين عن الربع الأول من 2021، تسجيل خسائر قدرها 30 مليون ريال، مقابل 15.6 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من 2020.

وتقل تلك الخسائر بنسبة 70% عن الخسائر التي حققتها الشركة بالربع الأخير من العام الماضي، والتي بلغت 100 مليون ريال.