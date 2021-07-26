جولدمان ساكس يقلص توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بسبب تباطؤ تعافي قطاع الخدمات‭ ‬

_ قلص جولدمان ساكس يوم الاثنين توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي للفترة المتبقية من العام مشيرا إلى تعاف أبطأ في قطاع الخدمات. وعدل بنك الاستثمار الأمريكي توقعاته للنمو لكل من الربعين الثالث والرابع بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 8.5 بالمئة و5.0 بالمئة على الترتيب. وبهذا التعديل تنخفض توقعات البنك لنمو أكبر اقتصاد في العالم للعام 2021 بكامله إلى 6.6 بالمئة.

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