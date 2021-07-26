أكام تستهدف 890 مليون جنيه مبيعات من المرحلة الثالثة لمشروع scene 7

بكر بهجت _ تستهدف شركة أكام للتطوير العقاري تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 890 مليون جنيه من المرحلة الثالثة بمشروع scene 7 الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال المؤتمر الذي يعقد الآن، قال إدريس محمد العضو المنتدب للشركة، إن إجمالي المبيعات المتحققة حتى الآن في المشروع تصل إلى 1.6 مليار، مشيرا إلى أن المشروع يقام بمنطقة R7 على مساحة 40 فدان بإجمالي استثمارات تصل إلى 4.5 مليار جنيه.

وأوضح أن الشركة بدأت في أعمال التنفيذ بالمشروع، بالتوازي مع سير العمل في مشروعها الأول “سيناريو” والذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة أيضا، لافتا إلى أن قيمة ما تم ضخها في أعمال الإنشاءات بالمشروعين يصل إلى 1.1 مليار جنيه.

وتابع أن الشركة تستهدف ضخ 120 مليون جنيه خلال العام الجاري وفق الخطة التي وضعتها والسير بأعمال التنفيذ بحسب الجدول الزمني الذي وضعته الشركة.