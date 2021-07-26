مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.4% بالتعاملات الصباحية

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.4%، ليتداول عند مستوى 10702 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.09%، ليتداول عند مستوى 57.61%.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.8% و 0.5% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 129.639 مليون جنيه، على 144 شركة، من خلال 4.709 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 54 شركة مقابل تراجع 32، بينما لم تتغير أسعار 59.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 21.792 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 21.967 مليون جنيه، مقابل 175.201 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 20.715 مليون جنيه، بدعم من الافراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 21.252 مليون جنيه، مقابل 536.769 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.076 مليون جنيه، منها 797.775 ألف جنيه للمؤسسات، 278.815 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.9 9.79 10 روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك 9.35 10.28 9.95 العامة لصناعة الورق- راكتا 12.22 13.43 9.90 العالمية للاستثمار والتنمية 36.15 39.6 9.54 مصر للألومنيوم 20.44 21.8 6.65

الأسهم الأكثر انخفاضا