مال وأعمال

عضو مجلس إدارة دلتا للإنشاء يقلص حصته في رأسمال الشركة إلى 5.39%

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رنا ممدوح _ قلص أحمد رمضان على خليل عضو مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير حصته في رأسمالها إلى 5.391% مقابل 6.564%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن خليل باع 270.8 ألف سهم من دلتا للإنشاء مقابل 5.167 مليون جنيه.

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وبلغ متوسط سعر البيع 19.08 جنيه للسهم الواحد، وقامت نعيم للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

ويحتفظ على علبه بالحصة الأكبر في هيكل ملكية شركة دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 54.234%، يليه أمين مصطفى محمد أمين عليوة بنسبة 5.914% ثم أحمد رمضان عضو مجلس الإدارة بنسبة 5.391%.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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