دلتا للإنشاء والتعمير: المساهم الرئيسي قلص حصته إلى 54.2%

رنا ممدوح _ قلص على مصطفى محمد علبة المساهم الرئيسي في شركة دلتا للإنشاء والتعمير حصته في رأسمالها إلى 54.234% مقابل 55.251%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن علبة باع 235 ألف سهم من دلتا للإنشاء مقابل 5.045 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 21.47 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 0.138% لشركة دلتا للتنمية الزراعية.

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