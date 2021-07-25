الغرف التجارية تستبعد تأثير زيادة البنزين في أسعار السلع

إسلام جابر – تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرا من الاتحاد العام للغرف التجارية حول أثر تحريك أسعار ‏الوقود على النقل وأسعار السلع.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة النقل ‏تتضمن مصاريف ثابتة تشمل “إهلاك سعر الشاحنة، والتراخيص، ‏والتأمين، وأجرة السائق، والصيانة ” ومصاريف متغيرة تشمل “الوقود، والإطارات، وكارتة الطرق، والتحميل والتفريغ”.

وأكد التقرير أن السولار يشكل 80% من أسطول النقل في ‏مصر، وهو ما يعني أن عملية النقل لن تتأثر مع الزيادة الأخيرة نظرا ‏لعدم رفع سعر السولار، مؤكدا أن أسعار الوقود قد ارتفعت ‏عالميا بأكثر من 12% عن الشهور الأخيرة.

وأضاف التقرير أن أثر تحريك أسعار الوقود على كل ‏السلع تعتمد على ‏الوزن والحجم والمسافة بنسبة تتراوح مابين 2% إلى 5% للمسافات ‏القصيرة بالسيارات النصف نقل، والربع نقل التي تعمل بعضها بالبنزين ‏من 5% إلى 20% للمسافات الطويلة.

ولفت التقرير إلى أن أعلى ‏نسبة هي 0.06% بالنسبة لسيارات النقل والتي تعمل بالبنزين وهي نسبة ضئيلة جدا لا توثر على ‏عمليات نقل السلع مع التأكيد أن غالبية أساطيل الشحن تعمل بالسولار، ‏وهو لم يشهد تحريك في أسعاره الشهور الماضية.