كوريا الجنوبية تشدد قيود التباعد الاجتماعي مع ارتفاع إصابات كورونا

– قالت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، إنها ستشدد قيود التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء البلاد هذا الأسبوع، محذرة من أن أسوأ موجة على الإطلاق من كورونا قد يتسع نطاقها خلال موسم العطلات الصيفي.

وقررت السلطات تشديد القيود إلى المستوى الثالث على مقياس من أربعة مستويات، مما يعني أنه بحلول العاشرة مساء سيتم حظر ارتياد المطاعم والتجمعات لأكثر من أربعة أشخاص، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء ولمدة أسبوعين في معظم المناطق باستثناء بعض المقاطعات الصغيرة.

وخلال اجتماع الوكالات المعنية لاستعراض الجهود المبذولة للمواجهة فيروس كورونا، قال الرئيس مون جيه-إن “أكثر ما يثير القلق هو انتشار الفيروس في الآونة الأخيرة في مناطق خارج العاصمة”.

وتمكنت كوريا الجنوبية إلى حد بعيد من احتواء تفشي كوفيد-19 من خلال حملة مكثفة للكشف عن الإصابات وتتبعها أثناء عام الجائحة الأول.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد إنه جرى تسجيل 1487 إصابة يوم السبت، وهي أعلى زيادة مسجلة في أي عطلة نهاية أسبوع.

وارتفع إجمالي الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 188848، فضلا عن 2073 وفاة.