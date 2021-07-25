8 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية خلال يونيو الماضي

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، قامت بالإفراج خلال شهر يونيو الماضي عن مشمول 16 ألفًا و 649 شهادة جمركية وارد نهائي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان».

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر يونيو 2021 بلغت 2 مليار و291 مليونًا و91 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالى 6 مليارات و 625مليونًا و957 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 7 آلاف و و376 بيانًا جمركيًا خلال شهر يونيو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس».

وأضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البضائع بمبلغ 3 ملايين و 346 ألف جنيه، كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن لـ 654 بيانًا جمركيًا بإجمالي 4 ملايين و 479 ألف جنيه خلال نفس الفترة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية، خلال شهر يونيو الماضي بلغت نحو 8 مليارات و25 مليونًا و 874 ألف جنيه.