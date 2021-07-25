عاجل.. الدار العقارية تطلب مد مهلة التقدم بعرض الشراء الإجباري على سوديك والرقابة المالية توافق

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تلقت كتاب من شركة الدار العقارية بشأن مد مهلة التقدم بعرض الشراء الإجباري على كامل أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك.

وقالت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، إنها قررت مد مهلة التقدم بعرض الشراء الإجباري لمدة 30 يوم عمل إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجباري في 2 أغسطس القادم وذلك للانتهاء من الفحص النافي للجهالة.

وأشارت إلى أن ذلك القرار وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

وكانت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، أعلنت في 13 مارس الماضي، عن تلقيها عرض مبدئي غير ملزم من شركة الدار العقارية للاستحواذ بمفردها أو بالتحالف مع مستثمرين، على حصة لا تقل عن 51% من أسهم سوديك من خلال تقيدم عرض شراء إجباري، بسعر مبدئي يتراوح بين 18 و19 جنيه للسهم الواحد، بشرط إتمام الفحص النافي للجهالة لشركة سوديك وشركاتها التابعة والحصول على الموافقة الداخلية لشركة الدار العقارية وتحالف المستثمرين.