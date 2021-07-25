دانة غاز تعلن مواصلة الاحتفاظ بأصول الشركة في مصر وتشغيلها

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سي ان بي سي _ أعلنت شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن صدور قرار لصالحها من محكمة لندن للتحكيم الدولي في إطار دعوى التحكيم التي رفعتها مجموعة IBR الوسطاني للبترول بخصوص اتفاقية البيع والشراء، والتي بموجبها كانت ستبيع دانة غاز أصولها للنفط والغاز في مصر.
وجاء في قرار المحكمة رفض دعوى مجموعة IBR الوسطاني للبترول بمجملها، في حين قرر مجلس إدارة “دانة غاز” إنهاء اتفاقية البيع ومواصلة الاحتفاظ بأصول الشركة في مصر وتشغيلها.
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