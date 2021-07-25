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دانة غاز تعلن مواصلة الاحتفاظ بأصول الشركة في مصر وتشغيلها

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سي ان بي سي _ أعلنت شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن صدور قرار لصالحها من محكمة لندن للتحكيم الدولي في إطار دعوى التحكيم التي رفعتها مجموعة IBR الوسطاني للبترول بخصوص اتفاقية البيع والشراء، والتي بموجبها كانت ستبيع دانة غاز أصولها للنفط والغاز في مصر.

وجاء في قرار المحكمة رفض دعوى مجموعة IBR الوسطاني للبترول بمجملها، في حين قرر مجلس إدارة “دانة غاز” إنهاء اتفاقية البيع ومواصلة الاحتفاظ بأصول الشركة في مصر وتشغيلها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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