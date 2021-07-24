إجمالي إصابات كورونا في ألمانيا يرتفع إلى 3 ملايين وأكثر من 754 ألف

وكالات – أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و754511 بعد تسجيل 1919إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91520 بعد تسجيل 28 وفاة.