- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – قالت وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت إن البلاد ستبدأ تطعيم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر ضد مرض كوفيد-19 اعتبارا من غد الأحد.
ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة قولها إنه يمكن إعطاء لقاح فايزر- بيونتك للأطفال بموافقة ولي الأمر دون الحاجة إلى موعد مسبق.
يأتي القرار في الوقت الذي رفع فيه الأردن معظم القيود في بداية يوليو، وأعاد فتح الصالات الرياضية وحمامات السباحة والنوادي الليلية في الفنادق بعد انخفاض الإصابات من ذروتها في مارس آذار عندما كان يجري تسجيل آلاف الإصابات الجديدة يوميا.
وتم تسجيل 331 إصابة جديدة وأربع وفيات أمس الجمعة.
ومنذ بدء تفشي الجائحة، سجل الأردن في المجمل 763437 إصابة و9933 وفاة.
وتقوم عدة دول أخرى في المنطقة بتطعيم الأطفال منها: الإمارات والسعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يبدأ تطعيم الأطفال من عمر 12 عاما بلقاح مضاد لكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.