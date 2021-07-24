السعودية تسجل 1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم “السبت”، تسجيل 1256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 516949 إصابة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1155 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 497965 حالة ولله الحمد. وأكدت تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8155 وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10829 والحالات الحرجة 1385 حالة.

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