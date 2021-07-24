مال وأعمال

قطاع البرمجيات في الصين يشهد نموا قويا في الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول

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شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية أن قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين سجل توسعا قويا في الإيرادات والأرباح في النصف الأول من هذا العام.

وأظهرت بيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن عائدات البرمجيات الإجمالية للقطاع بلغت 4.42 تريليون يوان (حوالي 683.68 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الستة الأولى، بزيادة 23.2 في المئة على أساس سنوي.

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وفي الفترة من يناير إلى يونيو ، حققت الشركات في القطاع أرباحا إجمالية تقارب 500 مليار يوان، بزيادة قدرها 13.6 في المئة عن العام السابق. وقالت الوزارة إن معدل النمو انخفض بمقدار 12.3 نقطة مئوية عن المستوى المسجل في الربع الأول بسبب ارتفاع أساس المقارنة لنفس الفترة من عام 2020.

وبلغت صادرات قطاع البرمجيات 24 مليار دولار أمريكى فى النصف الأول، بزيادة 12.2 فى المئة على اساس سنوى. وارتفع نمو الصادرات بشكل طفيف عما كان عليه في الأشهر الخمسة الأولى.

وعلى وجه التحديد، واصلت خدمات تكنولوجيا المعلومات النمو السريع، حيث ارتفعت عائدات خدمات تكنولوجيا منصات التجارة الإلكترونية وتصميم الدوائر المتكاملة في الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 32.4 بالمئة و 24.1 بالمئة على التوالي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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